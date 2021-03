D1 Arkema : l’OL féminin assure contre Dijon avant la Ligue des Champions (0-3)

Les Lyonnaises devaient oublier, le temps d’un match, la Ligue des Champions. Les Fenottes se sont imposées 3-0 contre Dijon ce samedi soir grâce notamment à un but de Saki Kumagai en première mi-temps et un autre de la dernière recrue lyonnaise Catarina Macario dans le second acte à la 56e. Melvine Malard a inscrit le dernier but de la rencontre à la 80e.

Avec cette victoire, les joueuses de Jean-Luc Vasseur restent au contact des Parisiennes au classement. Place désormais à la Ligues des Champions mercredi au Groupama Stadium. Les Rhodaniennes ont déjà un pied en demi-finale grâce à leur victoire au match aller contre le PSG au Parc des Princes (0-1). Les championnes d’Europe en titre devront de nouveau faire un grand match, car les joueuses de la capitale ont également faim de titres.