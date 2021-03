Marcelo prolonge jusqu'en 2023 avec l'OL

Le défenseur brésilien a prolongé son contrat de deux ans. L'annonce a été faite ce mardi après-midi par le club.

Marcelo était arrivé en juillet 2017 en provenance du Besiktas. Agé de 33 ans, il a disputé 156 matchs avec Lyon, et inscrit 7 buts en quatre saisons.

Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais dit "se réjouir de la prolongation de Marcelo, qui avec plus de 500 matches à son actif, possède une solide expérience du haut niveau et fait partie des cadres importants du vestiaire".

"Cela fait déjà 4 ans que je suis à l’OL. Je connais bien les lieux et toutes les personnes qui composent le club. C’est un vrai plaisir pour moi de poursuivre l’aventure. Il y a tout pour réussir ici et pour progresser. J’espère bien remporter un trophée avec l’OL et inscrire mon nom dans l’histoire de ce grand club", a de son côté réagi Marcelo.