Lyon : 40 000 vidéos et 200 000 photos pédopornographiques sur ses ordinateur et disques durs externes

Les enquêteurs avaient repéré sa propension massive à télécharger via le logiciel de torrent Emule des fichiers pédopornographiques. Des faits que l'homme âgé de 45 ans reconnaissait lors de sa garde à vue, expliquant s'y adonner depuis deux ans. Son matériel était saisi et lui était laissé libre. Deux mois plus tard, l'exploitation des données retrouvées sur son ordinateur portable et ses disques durs externes a permis de retrouver plus de 200 000 images et 40 000 vidéos.

Le quadragénaire a donc été à nouveau interpellé ce lundi après-midi à son domicile de la rue des Rancy. Il a été présenté au parquet ce mardi et sera prochainement convoqué par procès-verbal devant la justice.