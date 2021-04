Quatre nouveaux cas de Covid-19 à l'OL féminin !

Alors que débute ce lundi le rassemblement de l'équipe de France féminine, quatre nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés au sein de l'effectif de l'OL Féminin indique le club ce samedi dans un communiqué. Pas moins de quatorze personnes sont désormais positives.

L'OL en a profité pour revenir sur le choix de la sélectionneuse de convoquer trois Lyonnaises, et ce malgré la situation sanitaire plus que tendue du côté des championnes d'Europe : "Compte tenu du caractère évolutif de la situation et des inquiétudes formulées récemment par son président, l’Olympique Lyonnais regrette qu’aucun échange n’ait été initié préalablement à la convocation des joueuses dans la sélection française afin de tenir compte d’une situation qui, non seulement pourrait pénaliser l’OL, mais aussi le PSG, ainsi que toutes les autres joueuses sélectionnées puisqu’à cet instant précis la situation est très loin d’être maitrisée".

Pour rappel, Amandine Henry, Sakina Karchaoui et Eugénie Le Sommer ont été convoquées. Reste à savoir si la FFF va revoir sa copie après ces dernières annonces.