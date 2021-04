L’OL obligé de rappeler qu’il "n’est pas possible de venir se faire vacciner au Groupama Stadium sans rendez-vous"

Après un jour et demi de vaccinations à Décines, les équipes de l’OL ont tenu à faire un point sur l’organisation de cette opération coup de poing. En effet, à en croire les annonces du club, certains se sont présentés au Groupama Stadium sans rendez-vous : "Contrairement à ce que prétendent certaines rumeurs, il n’est pas possible de venir directement se faire vacciner au Groupama Stadium sans rendez-vous. Seules les personnes éligibles et inscrites via Doctolib peuvent se rendre au stade pour se faire vacciner", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Ce samedi, 3 000 vaccinations ont été réalisées dans les salons du Parc OL. L’objectif est d’atteindre les 9 000 injections d’ici la fin du week-end de Pâques. Ce dimanche à la mi-journée, des rendez-vous sont toujours disponibles, sur la plateforme Doctolib donc.