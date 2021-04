Près de Lyon : Chaponost attend de nouveaux dons pour finaliser les travaux de restauration de l'aqueduc romain du Gier

Ce jeudi matin, le maire de la commune Damien Combet a signé une nouvelle convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine pour finaliser la restauration de l'aqueduc de Gier, long de 86 kilomètres. Avec une enveloppe estimée à 1,7 million d'euros pour cette dernière phase, l'objectif est de terminer la restauration d'ici 2023.

Une première campagne avait déjà été lancée entre 2009 et 2016, ce qui avait permis de restaurer près de 20 arches. Lors de la seconde opération en 2018 et 2019, 14 arches s'étaient refait une beauté. Désormais, l'objectif est de restaurer 38 arches en élévation de ce site reconnu comme site emblématique par la Mission Stéphane Bern en 2018.

Une campagne de mécénat populaire

"Aujourd'hui, nous avons un objectif clair, simple et ambitieux. Cet engagement financier est important, mais il va se faire avec des partenaires historiques essentiels. Nous voulons vraiment dynamiser ce site du Plat de l'Air", a expliqué ce jeudi Damien Combet lors d'une conférence de presse en amont de la signature.

Près de 80% des financements ont déjà été trouvés. L'Etat, par l'intermédiaire de la DRAAC, s'est engagé à prendre en charge 50% du montant des travaux, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 20% et le Département du Rhône 10%. Pour autant, la commune lance une campagne de souscription populaire pour finaliser ces travaux.

Particuliers comme professionnels peuvent participer à cette campagne de mécénat. "Les finances qui ne seront pas mobilisées par la commune et qui viendront de la souscription populaire vont nous permettre de financer plus rapidement des futurs aménagements, ou encore certaines activités. Moins la commune aura à investir, plus elle pourra flécher ses financements autour de l'Homme et non de la pierre", ajoute l'élu.

Damien Combet a notamment évoqué la création d'un festival de musique sur le site, intitulé, pour l'instant "Nuit sous les Arcs". Cet événement aurait dû voir le jour cette année, mais à cause du contexte sanitaire, il a été repoussé d'une année.

Place désormais à près de trois ans de travaux pour offrir un nouveau visage à ce monument emblématique de la ville de Chaponost. "Les Chaponois ont un attachement viscéral à cet aqueduc. On passe tous les jours devant. Il y a un vrai sentiment d'appartenance. L'un et l'autre vont ensemble de manière éternelle", conclut le maire.

B.B.