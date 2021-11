Le Département du Rhône débloque 140 000 euros pour rénover l'aqueduc du Gier

C'est pourquoi le Département a voté un financement à hauteur de 140 000 euros pour "aider à la rénovation d'une partie de l'ouvrage". L'édifice du Ier siècle est en effet très précieux puisqu'il s'agit du "plus monumental des quatre aqueducs qui alimentaient la ville romaine de Lugdunum".

Long de 86 kilomètres, le monument est le 2e plus grand aqueduc romain au monde. Sa beauté est un atout majeur pour le tourisme dans le Rhône.

Mais il se trouve actuellement dans un "état de conservation très inégal" et montre des symptômes tels que l'effritement le décollement et la chute d'enduit et de pierres. Les arches 52 à 67 ainsi que les 77 et 78 (plat de l'Air, Chaponost) sont concernées par les travaux qui dureront jusqu'en 2023.

En avril dernier, la mairie de Chaponost lançait un appel au mécenat pour aider à financer l'impotant chantier.