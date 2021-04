Lyon : les prostituées manifestent pour "la décriminalisation complète" de leur travail

Il y a cinq ans jour pour jour, le 13 avril 2016, la loi sur la pénalisation des clients de prostituées était adoptée. Cette loi qui prévoit "l’interdiction de l’achat d’actes sexuels" sanctionne le client de 1 500 euros de contravention, pouvant aller jusqu’à 3 500 euros en cas de récidive.

Une vingtaine de travailleuses du sexe, accompagnées de plusieurs associations lyonnaises, parmi elles "Frisse", "Cabiria" ou "Médecins du Monde Lyon", ont manifesté en vue de dénoncer cette loi qu’elles jugent "pénalisante".

Beverly, 21 ans, est escorte depuis plusieurs années. Elle explique les conséquences que cette loi a entrainé sur son activité : "Depuis la loi sur la pénalisation, nous sommes davantage précarisées. Pour ma part, je vis dans la précarité, car j’ai très peu de clients". "En tant que travailleurs et travailleuses du sexe, on ne bénéficie d’aucune aide. Nous n’avons pas accès aux droits communs, et nous ne sommes pas reconnues", confie Beverly.

La précarité causée par la loi, qui s’ajoute à l’épidémie de Covid-19, a entrainé des répercussions. Les prostituées se retrouvent alors dans l’obligation de baisser leurs tarifs, ou sont contraintes d’accepter des clients qu’elles refusaient auparavant. Elles dénoncent aussi leurs conditions de sécurité et d’hygiène qui se sont aggravées suite à la chute du nombre de clients. Des faits également évoqués en détails dans le dossier du mensuel LyonMag, actuellement en kiosques.

"La crise du Covid a énormément accentué cette situation d’insécurité et de précarité. J’ai remarqué qu’il y avait davantage de violence. Beaucoup de mes collègues sont agressées, voire assassinées.", poursuit la jeune femme.

"Ce que l’on demande, c’est l’abrogation de la loi et la décriminalisation complète de notre travail, ainsi que l’autogestion", conclut Beverly.

Dans un contexte où la crise sanitaire perdure, les travailleuses du sexe demandent à être considérées comme "l’ensemble des travailleurs".

J.N.