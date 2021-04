Lyon : une start-up fait la chasse aux voisins trop bruyants et aux fêtes clandestines !

Cette start-up a vu le jour à Barcelone en Espagne il y a maintenant six ans avec comme objectif de trouver un outil permettant de réduire les nuisances sonores dans les logements en location à courte durée.



L’outil en question est un boîtier installé dans les appartements ou les maisons permettant de détecter les bruits. Ce sont bien les volumes sonores qui sont enregistrés et non pas les conversations. En cas de bruit continu et anormalement élevé, un algorithme vient prévenir par SMS ou par appel les occupants trop bruyants.



"J’aime bien dire qu’on est en amont de tous les problèmes qui peuvent se passer dans le logement. Le bruit est un indicateur avancé de tout ce qu’il peut se passer. On arrive vraiment un peu comme les pompiers dès la déclaration du feu avant qu’il n’y ait des dégâts matériels trop importants", explique Marine Cornu, une Lyonnaise qui a décidé d’installer Roomonitor en France, notamment à Paris et plus récemment au sein de la capitale des Gaules avec le soutien de Airbnb chez qui elle a travaillé pendant trois ans.



La start-up a déjà installé 2000 boîtiers dans le pays et entend agir "comme une véritable tour de contrôles de nuisances sonores" alors que les fêtes clandestines ne cessent de se multiplier et de faire l’actualité depuis le premier confinement instauré dans le cadre de la crise sanitaire.

Marine Cornu n’entend pas s’arrêter là dans la chasse aux voisins trop bruyants. Elle souhaite mettre en place à Lyon d’ici l’été une « brigade du silence » comme c’est déjà le cas à Paris. Son objectif sera de contrôler "les fêtards les plus rebelles" en se rendant directement dans le logement qu’ils occupent le temps de quelques jours. Reste à savoir si la parole saura convaincre les plus réfractaires.

"Notre métier c’est de pouvoir sensibiliser, alerter et valoriser les efforts des professionnels et des particuliers qui mettent en avant des actions pour promouvoir le tourisme et faire en sorte qu’il y ait une bonne cohabitation entre les habitants d’un immeuble", estime Marine Cornu.

A.D.