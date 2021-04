OL-PSG : remis de son cluster Covid-19, Lyon vise la qualification en demi-finale de Ligue des Champions

Une manche retour qui sent le souffre, d’autant que les deux clubs se font toujours la chasse en championnat.

Avantage OL. Le 24 mars, les coéquipières de Wendie Renard, buteuse, venaient à bout des Parisiennes à la capitale. Depuis, le Covid-19 a balayé l’équipe lyonnaise, obligeant l’UEFA à reprogrammer le quart de finale retour de la compétition européenne à ce dimanche.

"On a eu cet épisode Covid, c’est derrière nous. Il faut faire de ce problème une force. J’attends de la fraîcheur, de l’enthousiasme pour ce genre de matches", a prévenu Jean-Luc Vasseur samedi en conférence de presse. Pour l’entraîneur de l’OL féminin, l’équipe "doit encore rebondir pour réponse au challenge, on sait que ce sera compliqué. La gestion des émotions sera très importante".

Selon Eugénie Le Sommer, seule Lyonnaise à avoir participé aux matches de l’Equipe de France, l’avantage du but à l’extérieur ne doit pas être synonyme de relâchement ce dimanche après-midi : "il faudra avoir plus de maîtrise du ballon et se créer des occasions. A écouter les critiques, on a l’impression d’avoir perdu le match aller. Il faudra faire mieux dans le jeu, notamment au milieu de terrain", a estimé l’attaquante.

L’OL a forcément eu une préparation tronquée par les nombreux cas de Covid-19 détectés parmi les joueuses et le staff ces dernières semaines. "On s’est adapté. On a fait le maximum avec les moyens donnés. Il y aura peut-être des manques. (…) Il faudra ce petit supplément d’âme, cette solidarité", prédisait la Bretonne.

Coup d’envoi d’OL-PSG ce dimanche à 14h au Groupama Stadium. Rencontre visible sur RMC Sport 2.