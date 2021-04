Lyon : ils escaladent la tour Oxygène à mains nues

"Avertissement : les actions réalisées dans cette vidéo présentent des risques de chutes mortelles et des poursuites judiciaires", pouvait-on lire dans une vidéo publiée sur Youtube ce dimanche. On y voit AntoineExplore et Nebuleux escalader les 115 mètres de la tour Oxygène, dans le 3e arrondissement. Sans baudrier, sans cordage et à mains nues, les deux courageux font ce qu'on appelle du free solo, ou de l'escalade en solo intégral. Cette pratique a pour réputation d'être l'un des sports les plus dangereux au monde puisque les voies empruntées ne sont pas balisées et aucune mesure de sécurité n'est prise.

Mais comme on peut s'en douter, il est totalement interdit d'escalader des bâtiments urbains sans autorisation et sans encadrement. C'est donc tout naturellement que les deux grimpeurs se sont fait interpeller par les forces de l'ordre qui les attendaient au sommet. "Ils ont été très compréhensifs", précisent-ils en les remerciant.