OL féminin : Saki Kumagai va quitter le club à la fin de la saison

Saki Kumagai ne sera plus une joueuse de l’OL féminin la saison prochaine. Après huit saisons passées au club, la milieu de terrain japonaise l’a annoncé ce mardi soir sur son compte Instagram : "Après huit belles années à l’OL, j’ai décidé de quitter le club en fin de saison. Cette décision n’était pas facile, mais j’ai vraiment hâte de relever de nouveaux défis. Je remercie vraiment tout le staff, toutes les coéquipières que j’ai rencontré à Lyon et notre président Jean-Michel Aulas". Sa future destination n'est toujours pas connue.

Saki Kumagai repartira les valises pleines en fin de saison, avec cinq Ligue des Champions, six Coupe de France et au moins sept titres de championne de France, avant, peut-être, le huitième dans quelques semaines. "Maintenant je vais tout donner pour l’équipe et pour aller chercher le titre", a ajouté la joueuse.

A noter que c’est la troisième joueuse en deux jours à annoncer la fin de son aventure à l’OL. Ce lundi, on apprenait les départs de Sarah Bouhaddi et de Dzsenifer Marozsán.