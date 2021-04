Coupe de France : trop peu réaliste, l’OL s’arrête aux portes des demies (0-2)

Le troisième et le quatrième de Ligue 1 ont mis du temps à entrer dans ce match, marqué par de grossières fautes (et trois cartons jaunes) lors des dix premières minutes.

Les Lyonnais ont ensuite mis le pied sur le ballon. Ils ont totalement dominé cette première période, malgré une composition d’équipe remaniée. Melvin Bard, Maxwel Cornet, en attaque ce mercredi soir, et Lucas Paqueta se sont d’abord illustrés, mais le gardien monégasque n’a pas tremblé.

Les actions se sont multipliées, mais toujours avec aussi peu de réussite… Maxwel Cornet a touché le poteau à la 31e, Marcelo aussi deux minutes plus tard, et Maxence Caqueret le haut de la barre transversale à la 35e après un magnifique enchainement.

Seule ombre au tableau dans cette première période très rythmée, mais aussi très tendue, l’expulsion de Rudi Garcia à la 23e, après une altercation avec le 4e arbitre.

Une deuxième période cauchemardesque pour l’OL

Au retour des vestiaires, en quelques secondes, la rencontre a tourné au cauchemar pour l’OL. A la 51e, Maxwel Cornet s’est vu refuser un but pour une position de hors-jeu de quelques centimètres… Sur l’action suivante, Sinaly Diomandé s’est fait exclure pour un pied haut sur Fodé Ballo-Touré et Monaco a obtenu logiquement un pénalty, transformé par Wissam Ben Yedder (0-1).

En grande réussite ce mercredi soir sur la pelouse du Groupama Stadium, les joueurs de Nico Kovac ont assommé l’OL à la 62e. Kevin Volland a doublé la mise d’une belle frappe sous la barre de Julian Pollersbeck (0-2). Suffisant pour emmener son équipe dans le dernier carré.

L’aventure de l’OL en Coupe de France s’arrête donc aux portes des demi-finales. Une nouvelle déception pour les Gones, qui n’ont plus remporté de trophée depuis bientôt dix ans.

Les Lyonnais devront désormais rapidement repenser au championnat et à la réception du leader Lille dimanche soir. La victoire est obligatoire pour les Rhodaniens, pour ne pas décrocher dans la course au podium et au titre.