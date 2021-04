Près de Lyon : son voisin fait trop de bruit, il met le feu à son exploitation agricole

Dans la petite commune du Beaujolais, deux voisins ont vu leurs relations se dégrader fortement et en très peu de temps. Le dernier arrivé avait repris une exploitation agricole et était visiblement peu à cheval sur le respect des horaires. Un bruit qui commençait à taper sur le système de son voisin sexagénaire, qui, le 16 septembre 2019, avait détruit sa clôture. Puis s'était introduit sur sa parcelle et avait mis le feu à son tracteur et à 74 bottes de foin.

Reconnu sur la vidéosurveillance, l'homme âgé de 67 ans était jugé mardi à Villefranche-sur-Saône. Selon le Progrès, il a écopé de 10 mois de prison avec sursis et devra indemniser sa victime.