OL : le jeune gardien Kayne Bonnevie signe son premier contrat professionnel

Le gardien de but Kayne Bonnevie a signé son premier contrat professionnel avec l'OL. Le jeune joueur de 19 ans est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2022.

"Je ressens beaucoup de joie. J’avais cet objectif de signer un jour professionnel à l’OL. Je suis d’autant plus heureux que j’ai longtemps été blessé et que j’ai vécu une saison particulière avec l’arrêt du championnat de National 2. Je côtoie le groupe pro à l’entrainement et j’espère continuer dans cette voie, progresser, et montrer ce dont je suis capable", a déclaré le joueur à sa signature.