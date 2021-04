La Youtubeuse lyonnaise EnjoyPhoenix confie avoir été victime d'abus sexuels

En pleine libération de la parole des femmes, la Youtubeuse lyonnaise aux 3,5 millions d'abonnés se confie dans une vidéo publiée mardi et intitulée "Mon problème avec le mariage et les enfants".

"Je ne l’ai découvert que très récemment au détour d'une conversation avec ma psy. Elle m’ouvre les yeux en me disant que c’était clairement de l’abus sexuel et que si je n’avais pas voulu le voir c’est parce que mon cerveau avait tenté de me protéger", a notamment expliqué Marie Lopez. La YouTubeuse n'a pas donné plus de détails sur cette agression, mais pourrait le faire dans une prochaine vidéo.