Avec Squeezie et Cyprien, des influenceurs lyonnais demandent aux députés de ne pas casser leur "modèle vertueux"

Cette semaine, les députés vont débattre sur une loi censée encadrer ce secteur dont les contours trop flous ont permis à beaucoup de personnes de s’enrichir sur le dos de fans crédules.

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire espère pouvoir définir légalement le métier d’influenceur, qui serait ainsi défini : "L’influence commerciale est ainsi considérée comme la pratique consistant à créer et diffuser, à l’intention du public français, par un moyen de communication électronique, des conseils ou contenus faisant la promotion, directement ou indirectement, de produits ou de services en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature".

Bercy souhaite également obliger les influenceurs âgés de 16 à 18 ans d’avoir une autorisation parentale explicite pour pouvoir poster du contenu et interdire globalement la promotion de la chirurgie esthétique et l’utilisation de filtres sans le signaler au public.

Après plus d’une décennie durant laquelle les influenceurs, aussi appelés youtubeurs ou créateurs de contenus, se sont auto-gérés, certains sont forcément inquiets de voir que les parlementaires vont légiférer à leur propos. D’autant qu’avec le temps, beaucoup se sont persuadés que les journalistes, les politiques voire les adultes en général ne comprenaient rien à leur travail et n’étaient obnubilés que par l’argent qu’ils gagnent.

Ce week-end, ils sont donc 150 à publier une tribune dans le Journal du Dimanche, à l’initiation de l’Union des métiers de l’influence et des créateurs de contenu.

Certains grands noms du secteur sont là : Cyprien, Natoo, Squeezie, Pierre Croce, Gotaga. Mais aussi des Lyonnais comme LOGFIVE, Amixem, EnjoyPhoenix et Anna RVR.

Dans ce texte qu’ils co-signent, ils s’adressent aux députés pour leur rappeler que ceux parmi eux qui réalisent des "arnaques, contrefaçons, pratiques commerciales douteuses" "ne représentent qu’une minorité".

S’en suit une tirade sur ce qu’ils sont en réalité ("Nous sommes des passionnés, férus de lifestyle, de bien-être, de santé, d'écologie, d'animaux, de sport, de voyages. (…) Nous informons, nous militons, nous nous engageons, et nous sensibilisons sur le handicap, le cancer, le harcèlement ou encore le changement climatique") pour rappeler que leur "histoire est complexe" et ne peut se résumer à leurs seules apparitions vidéos ou sur les réseaux sociaux.

Le ton est parfois offensif et ne manquera pas de faire sourire les députés : "Nous considérer comme une menace, c'est déconsidérer et mépriser une partie de la jeunesse française. (…) Avec nous, ce sont des milliers d'emplois, c'est un secteur entier qui travaille au quotidien. Production, marketing, montage, commercial, management…"

Les 150 influenceurs concluent en exigeant de l’Assemblée nationale que sa "seule boussole doit être la protection des consommateurs des dérives d'une minorité qui se croit tout permis et la préservation de nos activités et des emplois que nous créons. Ne cassez pas le modèle vertueux que nous construisons aux quatre coins de la France avec et pour les Français".