Caroline Garcia ne va plus s’entraîner avec son père

Alors qu’elle doit débuter ce samedi sa saison su terre battue à Rome, Caroline Garcia vient d’annoncer du changement du côté de son staff. Et pas des moindres puisque la Lyonnaise ne va plus s’entraîner avec son père, Louis-Paul, après "avoir pesé le pour et le contre".

"Si je l’ai fait, c’est que je suis prête. Ça part de moi en tant que joueuse. Si je suis prête, motivée et que j’ai envie d’aller chercher des grands titres, “Vamos”. Évidemment ça a tourné pendant un moment dans ma tête", explique la joueuse, actuellement 53e mondiale, dans les colonnes de l’Equipe.

Caroline Garcia a décidé de se tourner vers l’académie Nadal avec comme nouvel entraîneur Gabi Urpi, ancien coach de l’équipe de France de Fed Cup.