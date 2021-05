OL féminin : les Lyonnaises vont-elles évoluer dans un championnat à dix équipes la saison prochaine ?

Ce jeudi, le comité exécutif de la FFF aurait décidé de faire passer le championnat de D1 Arkema de 12 à 10 équipes la saison prochaine. Une décision qui fait suite à l'arrêt du championnat de D2 en raison du contexte sanitaire. Concrètement, à l'issue de cette saison, il y aurait donc deux descentes, mais aucune montée dans l'élite du football féminin.

Une décision qui a fait enrager certaines Lyonnaises, comme Ada Hegerberg : "C'est une honte. La coupe du monde 2019 en France n'était qu'une illusion. Autant faire un petit tournoi un week-end de mai prochain si on dérange la FFF. Bravo à toutes et tous" ; ou encore Wendie Renard : "Depuis la coupe du monde 2019 le football féminin français régresse. Président Le Graët, Président Aulas, Brigitte Henriques. Ne laissez pas mourir notre championnat et notre sport".

@OLfeminin Pour l’instant aucune décision de prise pour l’avenir : simplement l’application stricte du règlement aboutirait à une D1 à 10 .... mais restons innovants et créatifs .... et la FFF présentera la meilleure solution ... — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 6, 2021

De son côté, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui est aussi membre du Comex de la FFF, a tenu à calmer le jeu : "Pour l’instant, aucune décision de prise pour l’avenir : simplement l’application stricte du règlement aboutirait à une Division 1 à 10 équipes... Mais restons innovants et créatifs... et la FFF présentera la meilleure solution...".