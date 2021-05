OL : Memphis Depay, Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Rudi Garcia nommés pour les trophées UNFP

Ce mardi, la liste des nommés pour les trophées UNFP a été dévoilée.

Dans la catégorie meilleur joueur de la saison 2020-2021 en Ligue 1, le capitaine lyonnais Memphis Depay a été sélectionné, au même titre que les parisiens Neymar et Kylian Mbappé, ainsi que Wissam Ben Yedder (Monaco) et Burak Yilmaz (LOSC). Les supporters lillois, en passe de célébrer le titre, regretteront la présence de deux joueurs du PSG, malgré la médiocre saison réalisée par le club de la capitale.

Chez les gardiens, Anthony Lopes est nommé avec Mike Maignan (LOSC), Keylor Navas (Paris), Steve Mandanda (OM) et Benjamin Lecomte (Monaco).

Dans la catégorie du meilleur espoir de Ligue 1, Maxence Caqueret fait figure de favori. Le milieu de terrain retrouvera sur scène un ancien compère du centre de formation puisqu'Amine Gouiri, parti à Nice l'été dernier, est aussi nommé. Tout comme Eduardo Camavinga (Rennes) et les monégasques Sofiane Diop et Aurélien Tchouaméni.

Enfin, Rudi Garcia ne devrait pas repartir avec le trophée de meilleur entraîneur. Le coach de l'OL est certes nommé, mais laissera la statuette à Christophe Galtier (Lille). Niko Kovac (Monaco), Franck Haise (Lens) et Christophe Pélissier (Lorient) sont les autres nommés.

Côté féminin, l'OL paye sa saison ratée avec beaucoup moins de nominations qu'à l'accoutumée.

Dans la catégorie meilleure joueuse, seule Delphine Cascarino est nommée, face à trois Parisiennes (Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro) et Khadija Shaw (Bordeaux). Sarah Bouhaddi (meilleure gardienne) et Melvine Malard et Ellie Carpenter (meilleure espoir) sont les autres Lyonnaises nommées.

A noter enfin que trois anciens joueurs de l'OL sont nommés dans la catégorie du meilleur Français de l'étranger : Hugo Lloris, Karim Benzema et Ferland Mendy.