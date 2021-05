Jean-Michel Aulas (OL) réclame l'instauration du pass sanitaire

Jean-Michel Aulas a publié ce mercredi une tribune pour réclamer l'instauration d'un pass sanitaire "pour tous nous retrouver". "Notre pays traverse la plus grave crise qu'il n'ait jamais connue depuis la seconde guerre mondiale", a commencé le fondateur de la Cegid. "Nos entreprises affrontent cette tempête avec l'espoir de retrouver leur activité le plus tôt possible", a-t-il poursuivi.

Le patron de l'Olympique Lyonnais craint que les efforts "ne s'effritent" et demande donc à ce que la France devienne "maîtresse de son destin" en mettant en place ce sésame décerné aux personnes vaccinées, immunisées ou présentant un test PCR négatif. Il permettrait ainsi au public de retourner dans les lieux culturels, comme le Groupama Stadium de Décines et "faire revivre tout un secteur du sport amateur à l'arrêt".

Pour Jean-Michel Aulas, ce pass permettrait également d'éviter un "effet spring break", un relâchement qui serait la conséquence de la lassitude des Français face aux nombreuses restrictions.

Après avoir mis à disposition son stade pour la campagne de vaccination, voilà que l'homme fort du football français s'engage sur un pan nettement plus politique de la lutte contre le Covid. Il a conclu sa tribune en prononçant ses espoirs pour "le retour d'un vivre ensemble qui nous manque tous".