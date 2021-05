Près de Lyon : le Groupama Stadium va devenir un centre de vaccination permanent à partir du 7 juin

Dès le 7 juin, le stade de l'OL va devenir un centre de vaccination permanent. Plusieurs opérations "coup de poing" avaient déjà été organisées ces dernières semaines, ce qui avait permis de distribuer plus de 40 000 doses.

"Cette pérennisation est réalisée sous le pilotage et la coordination de la Préfecture du Rhône et de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et grâce au concours de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des sapeurs-pompiers du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, des Hospices Civils de Lyon, des professionnels de santé mobilisés par les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) médecins et infirmiers, de l’Olympique Lyonnais et des bénévoles", indique le club dans un communiqué.