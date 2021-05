Près de Lyon : crash d'un avion de tourisme, un mort

C'est au niveau du chemin de Sarrière que l'appareil a été retrouvé. Les sapeurs-pompiers du Rhône nous ont confirmé qu'une personne décédée se trouvait dans l'avion en flammes. Les reconnaissances ont été faites avec une quarantaine de soldats du feu, et elles ont permis de déterminer qu'il n'y avait pas d'autres passagers et donc de nouvelles victimes. Il semblerait que le pilote se rendait à l'aérodrome voisin de Brindas lorsque l'accident, à l'origine encore inconnue, s'est produit aux alentours de 16h20. Il avait décollé plus tôt de ce même aérodrome, après 15h.

Une habitante nous a confié avoir vu l'appareil commencer à pencher, puis à faire des vrilles, avant de s'écraser. Une quinzaine de gendarmes ont été engagés sur les lieux pour procéder aux premières constatations. "Les lieux ont été gelés, il s'agit maintenant d'identifier la victime, recroiser les différents témoignages pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Il est encore trop tôt pour le dire", nous a indiqué le le colonel Benoît Villeminoz, commandant du groupement du Rhône. C'est la brigade de gendarmerie des transports aériens de Lyon St Exupéry qui est chargée de l'enquête.

A noter que le président du Département du Rhône, Christophe Guilloteau, s'est rendu sur place.