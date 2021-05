OL-Nice : un match pour l'Europe

Si les Gones veulent espérer retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine, ils doivent absolument battre les Aiglons. "Les joueurs sont très enthousiastes pour cette rencontre, on doit en vouloir plus qu'eux", a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse. Lui et ses hommes affronteront une équipe niçoise classée 9e "qui ne fera pas de cadeaux", malgré le manque d'enjeu de leur côté.

Et de l'enjeu, il y en a pour les Rhodaniens. Le calcul est simple : il faut gagner tout en espérant voir les Monégasques faire une contre-performance face aux Lensois pour leur voler la 3e place qualificative. De quoi faire stresser les acteurs ? "On est habitué", a répondu Houssem Aouar en confirmant la motivation des troupes. Celui qui a connu une saison "contrastée" espère "rendre aux supporters" ce qu'ils ont donné à l'équipe tout au long de l'année.

Un match aux airs d'adieu

Comme à chaque fin de saison, les Lyonnais porteront leurs nouveaux maillots qui ont été dévoilés ce vendredi. Mais pour plusieurs joueurs ce match sera l'unique occasion d'arborer cette tunique. C'est le cas pour Memphis Depay qui a fera ses adieux au "club qui l'a fait grandir". Départ quasi certain aussi pour Maxwell Cornet, alors qu'un léger doute subsiste quant à l'avenir du coach Rudi Garcia. Mais le technicien le promet, "le groupe reste concentré sur le match".

Début des hostilités à 21h ce dimanche au Groupama Stadium.