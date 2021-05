OL : Rémy Vercoutre devrait entraîner les gardiens, Juninho ne s’assiéra pas sur le banc

La première, qui ferait de Rémy Vercoutre le futur entraîneur des gardiens du club, serait en passe d’être officialisée selon RMC Sports.

Mythique portier remplaçant du Lyon maintes fois champion (2002-2014), il aurait hésité entre l’OL et Angers où Gérald Baticle, actuel coach adjoint de Rudi Garcia, deviendra entraîneur principal dès cet été. Mais c’est bien pour remplacer Christophe Revel, en fin de contrat et dont le travail n’a pas convaincu comme l’atteste la saison en dents de scie d’Anthony Lopes, que Rémy Vercoutre fera son grand retour.

Alors beaucoup ont imaginé que Rémy Vercoutre, qu’on sait très proche de Juninho, était la première pierre déposée par le Brésilien pour s’installer sur le banc de l’OL. Actuel directeur sportif, Juni aurait imaginé devenir également entraîneur pour succéder à Rudi Garcia. Là encore, RMC Sports tranche ce dimanche et révèle que cette solution n’a pas été retenue.

L’identité du futur coach lyonnais reste donc un mystère, d’autant que la liste établie par Juninho et Jean-Michel Aulas se fait de plus en plus petite puisque Roberto de Zerbi devrait s’engager avec le Chakhtior Donetsk et que Christophe Galtier est très courtisé par Nice. Reste le cas Patrick Vieira, qui aurait les faveurs du président de l'Olympique Lyonnais, mais pas du tout celles des supporters.