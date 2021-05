Le Sporting Club de Lyon va (encore) changer de nom

Un an seulement après un premier changement de nom, le Sporting Club de Lyon va devenir officiellement "Lyon La Duchère" dans les prochains jours, selon France 3. Un retour aux racines du club, implanté dans le 9e arrondissement, et historiquement appelé AS Lyon-Duchère.

Un changement de cap visiblement voulu par la nouvelle direction du club, après cette saison chaotique où le SC Lyon a terminé 18e et dernier du championnat de National.

Même si cette modification du nom est plus symbolique qu'autre chose, sur le plan sportif, Lyon La Duchère devrait prendre un nouveau tournant. L'arrivée de la légende de l'OL, Sonny Anderson, en tant que conseiller sportif est déjà un premier virage.

Sur le banc, Nicolas Le Bellec devrait poursuivre l'aventure, peu importe la division dans laquelle évoluera le club la saison prochaine. Reste à savoir quel visage aura l'équipe la saison prochaine. L'été s'annonce mouvementé, mais une chose est sûre, "il ne faudra plus espérer venir chercher de gros salaires chez nous", nous confiait Jean-Christophe Vincent dans une interview à retrouver dans notre numéro du mois de juin.