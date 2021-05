OL : Florian Thauvin (OM) a "eu la possibilité d'aller à Lyon"

Florian Thauvin n'est plus un joueur de l'OM. L'attaquant français s'est engagé avec les Tigres de Monterrey au Mexique. Un choix qui peut paraitre surprenant, mais le joueur a confié qu'il avait tout de même eu des offres de clubs européens, et notamment de l'Olympique Lyonnais.

"J'ai eu la possibilité d'aller à Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça. Quand t'es Marseillais un jour, t'es Marseillais pour toujours (…) Je fais les choses avec le cœur. Quand j'échange avec un club et ses dirigeants, il faut que je ressente quelque chose. C'est ce qu'il s'est passé lors de mon entretien avec les Tigres. Disons que ça tombe bien que ce ne soit pas si proche et que je n'aie pas à affronter l’OM", a confié le joueur dans une vidéo publiée par le club phocéen.

Le dernier Marseillais à être venu à Lyon s'appelle Rudi Garcia et l'aventure ne s'est pas bien terminée. Florian Thauvin a sûrement fait le bon choix.