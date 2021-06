Un trafic de cocaïne démantelé dans l'agglomération lyonnaise

L'enquête avait débuté au début du printemps dernier et portait sur un possible trafic de stupéfiants, dont l'auteur a rapidement été identifié. L'individu avait éveillé les soupçons de la police, car il "présentait un train de vie élevé et était particulièrement méfiant dans ses déplacements".

Une opération d'interpellations a été menée mardi dernier, avec l'appui notamment du RAID. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont le principal suspect. Des perquisitions ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur 2,5 kg de cocaïne, 16 000 euros en espèces, mais aussi sur 258 cachets d'ecstasy, une trentaine de grammes de cannabis ainsi que tout le matériel nécessaire au conditionnement de la drogue et au comptage des billets.

Le principal suspect et deux de ses complices ont été présentés au parquet de Lyon, qui a ouvert une information judiciaire. Le trafiquant présumé a été écroué.