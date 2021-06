Le Rallye du Coeur de Lyon s'élance pour les enfants atteints du cancer

C'est au Château de Vertrieu en Isère qu'environ 130 véhicules de collection réaliseront une boucle de 61 kilomètres durant l'après-midi. Mais avant cela, les pilotes s'élanceront à 8h du matin depuis l'hôtel Intercontinental de Lyon, devant un public familial et de connaisseurs.



Comme son nom l'indique, le Rallye du Coeur est loin d'être une simple course mécanique. L'évènement en faveur des enfants atteints du cancer doit permettre de récolter 155 000 euros qui seront remis à l'association APPEL, afin de financer la recherche pour diminuer la toxicité des chimiothérapies. Plusieurs enfants malades de l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique seront d'ailleurs accueillis sur le parcours du rallye pour se changer les idées.



Les dons se font sur le site du Rallye du Coeur de Lyon.