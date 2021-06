Lyon : les mesures de la préfecture pour la fête de l’Aïd Al-Adha

A quelques semaines de cet événement, la préfecture du Rhône a déposé un arrêté préfectoral, avec certaines mesures qui sont valables dès le 26 juin jusqu'au 7 août "pour permettre le déroulement de l’Aïd Al-Adha dans les meilleures conditions sanitaires sur les lieux d’abattage et les lieux de culte".

"Le transport et la livraison de bovins, moutons et chèvres sont interdits en dehors des abattoirs agréés et des lieux d’élevage régulièrement déclarés à l’établissement départemental d’élevage (EDE). A noter que le transport d’animaux vivants dans des conditions ne satisfaisant pas à leur bienêtre est une infraction punie d’une amende de 750 €. Le don ou la vente des animaux de ces espèces à d’autres personnes que des professionnels de l’élevage sont également interdits", indiquent les services de l'Etat, qui précisent que, le jour de la fête de l’Aïd Al-Adha, "les abattages seront organisés en concertation avec la Grande Mosquée de Lyon dans les abattoirs agréés du département, dans le respect de la réglementation en vigueur".