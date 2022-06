Fête de l’Aïd Al-Adha : des réglementations d’abattage en vigueur dans le Rhône

La fête traditionnelle de l’Aïd Al-Adha va débuter aux alentours du 10 juillet. Afin de garantir son bon déroulement "dans les meilleures conditions sanitaires sur les lieux d’abattage et de culte", des restrictions entrent en vigueur sur le département du Rhône dès ce dimanche et jusqu’au 24 juillet prochain, explique la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Dans le cadre de ces réglementations, "le transport et la livraison de bovins, moutons et chèvres sont interdits en dehors des abattoirs agréés et des lieux d’élevage régulièrement déclarés à l’établissement départemental d’élevage (EDE)."

De plus, "le don ou la vente des animaux de ces espèces à d’autres personnes que des personnels d’élevage" et "la détention de ces animaux vivants par des personnes non déclarées comme éleveurs à l’EDE" sont interdits.

Pour rappel, "le transport d’animaux vivants dans des conditions ne satisfaisant pas à leur bien-être est une infraction punie d’une amende de 750 euros" et "le recours à l’abattage hors abattoir agréé est un délit réprimé par une peine de 6 mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende", précise la préfecture. Les consommateurs de ces viandes traitées hors abattoirs agréés encourent également des risques sanitaires.

Liste des abattoirs agrées dans le Rhône :

- Cibévial situé au 4-10 rue du Mont Blanc à Corbas

- Rhône Ouest – SECAT situé au 839 route de Sarcey à Saint-Romain de Popey

- Delorme, Bonnefoux-Gaec et Buffin Beaudoins situés au 1932 route du Devret à Givors