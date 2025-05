Transport, abattage, contrôle sanitaire : les consignes pour l’Aïd dans le Rhône

Un arrêté préfectoral prescrit plusieurs interdictions : "le transport et la livraison de bovins, moutons et chèvres sont interdits en dehors des abattoirs agréés et des lieux d’élevage régulièrement déclarés à l’établissement départemental d’élevage (EDE)."

Il est également interdit de vendre ou donner ces animaux à des personnes non professionnelles de l’élevage, tout comme de les détenir sans être déclaré comme éleveur. Des amendes de 750 € sont prévues en cas d’infraction.

Seuls les abattoirs agréés sont autorisés à pratiquer l’abattage rituel le jour de la fête. Dans le Rhône, il s’agit des sites de Rhône Ouest – SECAT à Saint-Romain-de-Popey et de l’abattoir Delorme – Gaec Buffin – Beaudoin à Givors. Des structures situées hors département (Andrézieux-Bouthéon, Feurs, Charlieu, Saint-Étienne, Savas-Mepin, Illiat, Bellegarde-sur-Valserine) sont aussi accessibles.

La préfecture rappelle que "le recours à l’abattage hors abattoir agréé est un délit réprimé par une peine de 6 mois d’emprisonnement et 15.000 € d’amende". Ce type de pratique expose aussi à des risques sanitaires, les carcasses n’étant pas contrôlées par les services vétérinaires de la DDPP.

Cette année, la vigilance est renforcée en raison de la circulation de maladies animales contagieuses dans plusieurs zones : fièvre aphteuse, peste des petits ruminants, peste porcine africaine.

La préfecture appelle à une "plus grande rigueur lors d’importation de ruminants" et souligne l’importance de l’usage de "véhicules désinfectés" et du respect des certificats sanitaires.

Toute introduction d’animaux via des véhicules particuliers ou hors des points officiels d’entrée (ports, aéroports) est strictement interdite.