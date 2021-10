Une nouvelle vidéo choc de l’association lyonnaise L214 dans un abattoir

Ce sont de nouvelles images insoutenables que L214 a publié dans la nuit de mercredi à jeudi. Un enquêteur de l’association de défense des animaux témoigne à visage découvert et témoigne de « graves carences » des inspections face aux "nombreuses infractions à la réglementation" au sein de l’abattoir Bigard de Cuiseaux en Saône-et-Loire. Ce dernier s’est notamment fait embaucher sur place avec une seule expérience de deux ans en tant qu’"accrocheur de volailles" dans un abattoir. Sans formation donné par son nouvel employeur, il s’est notamment retrouvé seul à contrôler l’abattage rituel.

L’employé a également constaté de nombreuses infractions entraînant "des souffrances aigües et pourtant évitables aux animaux". La vidéo, tournée entre février et mai dernier, montre par exemple des vaches égorgées encore conscientes et des veaux à naître être asphyxiés dans le ventre de leur mère avant une aspiration de leur sang à des fins commerciales.

Le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie a demandé "une enquête approfondie des pratiques de cet abattoir" et une "inspection complète de l’établissement".