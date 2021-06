Canicule : le Rhône et la Métropole de Lyon placés en vigilance orange

Le mercure devait monter à 35°C au plus fort de la journée. Mais étant donné que ces fortes chaleurs devraient persister dans les prochains jours, Meteo France a décidé d'enclencher l'alerte orange canicule. L'institut météorologique précise que la température devrait osciller entre 20 et 22°C les prochaines nuits jusqu'à samedi. L'épisode orageux prévu ce week-end devrait clore cette période de canicule et mettre fin à l'épisode de pollution atmosphérique.

La préfecture a annoncé la "montée en charge du dispositif préventif et opérationnel pour la prise en charge des personnes à risque". Elle a rappelé à la population de ne pas négliger les gestes barrières malgré les fortes chaleurs annoncées.