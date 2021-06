Saint Fons : un homme arrêté avec 764 grammes de cocaïne et une arme de poing

Un homme d’une trentaine d’année a été interpellé en possession de 250 grammes de cocaïne dans son véhicule ainsi que 514 grammes à son domicile, avec une arme de poing, 50 munitions et 11 700 euros.

Placé en garde à vue, le mis en cause a déclaré garder la cocaïne et l’argent pour une tierce personne et a justifié le trafic par une dette qu’il devait rembourser.

Il est présenté au parquet ce vendredi en vue d’un jugement en comparution immédiate.