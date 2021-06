Après le bac, place au brevet des collèges pour les élèves de l’académie de Lyon

Plus de 860 000 élèves de troisièmes de toute la France débutent les épreuves du brevet des collèges. Au programme de ce lundi : le français puis les mathématiques. La journée de mardi sera consacrée à l’histoire-géographie et l’enseignement moral puis les sciences. A noter que l’épreuve orale est organisée depuis le 3 mai et se terminera le 29 juin.

L’année dernière, les collégiens de l’académie de Lyon tout comme ceux du reste du pays n’avaient pas passé l’examen en présentiel en raison de la crise sanitaire. Le diplôme avait par conséquent été attribué en fonction des notes obtenues en contrôle continu.