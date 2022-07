Brevet des collèges 2022 : l’heure des résultats ce vendredi dans l’académie de Lyon

Les résultats du brevet des collèges sont dévoilés à compter de ce vendredi. Dans l’académie de Lyon, le rendez-vous est donné à 17h dans les établissements scolaires ou sur internet.

Ce sont en tout plus de 856 000 candidats qui seront fixés et qui pourront aborder sereinement ou non les vacances. Selon le lieu d’habitation du collégien, les résultats seront dévoilés progressivement jusqu’à mardi. L’année dernière, le taux de réussite s’élevait à 88% au niveau national.

Cette édition 2022 du brevet des collèges a été marquée par une fuite des sujets sur la messagerie Whatsapp. Les sujets de secours ont notamment été utilisés pour l’épreuve d’histoire-géographie. Le ministère de l’Education nationale avait annoncé avoir déposé une plainte "contre X pour vol dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt".