Lucas Paqueta encore buteur avec le Brésil : du pain béni pour l'OL ?

Une victoire 1-0 face au Pérou qui permet de croire encore plus à un nouveau trophée dans la vitrine de la sélection auriverde.

Et c'est le milieu de terrain de l'OL, Lucas Paqueta, qui a inscrit l'unique but de la rencontre, sur un service de Neymar. La connexion entre les deux pensionnaires de Ligue 1 a d'ailleurs fait le bonheur des réseaux sociaux.

Quant à Lucas Paqueta, c'est déjà son second but décisif de la compétition. Il avait été le seul buteur du Brésil lors du quart de finale contre le Chili. Sans oublier son but début juin face au Paraguay lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Autant dire que le Lyonnais, qui va récupérer le numéro 10 de Memphis Depay, marche sur l'eau et devrait revenir à Décines avec un moral au top. Attention toutefois de ne pas déclencher l'appétit de grands clubs qui pourraient profiter du besoin de l'OL de remplir ses caisses pour s'offrir le nouveau chouchou des supporters lyonnais.