OL : un attaquant du championnat belge pour remplacer Moussa Dembélé ?

Et l'OL serait déjà à la recherche de son remplaçant. Selon les informations de But, le club lyonnais est intéressé par Paul Onuachu, l'attaquant du KRC Genk. Meilleur buteur du championnat belge la saison dernière avec 29 buts, le Nigérian pourrait débarquer entre Rhône et Saône en cas de départ de Moussa Dembélé, ou Islam Slimani.

De plus, le nouveau coach Peter Bosz aurait validé cette piste. Mais pour s'attacher les services du joueur de plus de deux mètres, l'OL devra débourser au minimum 20 millions d'euros. Pas sûr que le club puisse se le permettre alors qu'il ne dispute pas la Ligue des Champions cette année.