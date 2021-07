Amandine Talon élue Miss Rhône 2021 ! (PHOTOS)

A l'issue de plus de deux heures de show, Amandine Talon a été élue Miss Rhône 2021. Elle succède ainsi à Charlyne Pringault, sacrée Miss Rhône en 2020.

Elles étaient en tout treize candidates à l'élection de Miss Rhône présentée par la présidente du comité départemental, Mam Issabré. Les jeunes femmes ont effectué trois passages, notamment en maillot de bain et en robe de soirée.

C'est finalement Amandine Talon, 20 ans, originaire de Villefranche-sur-Saône et en dernière année de Licence de management à l'IAE Lyon, qui a décroché la couronne grâce aux votes du public et à ceux du jury dont les marraines étaient les anciennes candidates de Pékin Express, Rose-Marie et Cinzia. La reine de beauté participera donc en septembre prochain à l'élection de Miss Rhône-Alpes, qui se déroulera à Chambéry.

Célestine Favergeon sera également présente à cette élection puisqu'elle a été élue ce dimanche 1ère dauphine. Agée de 22 ans, la candidate est originaire de Feyzin. Elle est actuellement étudiante en Licence 3 de Psychologie.

Le palmarès complet de cette édition 2021 :

Miss Rhône 2021 : Amandine Talon

1ère dauphine : Célestine Favergeon

2e dauphine : Mathilde Carlesso

3e dauphine : Lou Chatelard