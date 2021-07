OL : vers un retour à Lyon d'Anthony Martial (Manchester United) ?

Finances en berne et absence de Ligue des Champions, un cocktail effectivement peu propice aux folies dignes du PSG.

Mais Juninho et Peter Bosz entendent faire fonctionner leurs neurones et leurs réseaux pour se sortir de ce mauvais pas et réaliser quelques bons coups.

Depuis quelques semaines, la piste menant à Hakim Ziyech revient régulièrement dans la presse. Le milieu marocain de Chelsea est sur le départ après une première saison ratée du côté de Londres. Et Peter Bosz, qui l'a eu sous ses ordres à l'Ajax Amsterdam, rêve de l'accueillir en prêt à Lyon.

Autre piste inattendue, compte-tenu de la situation dans laquelle se trouve l'OL : Anthony Martial. Le magazine Le Foot annonce que Juninho a débuté des discussions avec l'attaquant de Manchester United, formé à Tola Vologe et parti très jeune à Monaco. A l'époque, son transfert vers la Principauté avait été réalisé en dernière minute pour équilibrer de justesse les comptes.

En difficulté à Manchester où il n'était déjà plus du tout titulaire, et où l'arrivée de Jadon Sancho risque de lui faire prendre goût au banc, Anthony Martial pourrait bien se relancer entre Rhône et Saône. Son profil étant encore apprécié par Didier Deschamps, ce serait également un bon moyen de se positionner pour la Coupe du Monde 2022 en cas de saison réussie avec l'OL.

Reste que Juninho n'est pas en position de force et doit convaincre le board de Manchester United de prendre en charge une partie du salaire du joueur.