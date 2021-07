Vénissieux : arrestation d'un important revendeur de mortiers d'artifice dans les quartiers

Elle vise un individu interpellé et placé en garde à vue lundi par les policiers de Vénissieux. L’homme a reconnu s’être livré à la revente d’engins pyrotechniques comme des mortiers d’artifice, des pétards ou des fumigènes depuis un an. Il se servait des réseaux sociaux pour trouver des clients et écouler son impressionnant stock. Les enquêteurs ont retrouvé le box où il réalisait ses ventes : il renfermait 112 000 engins de toutes sortes au moment de sa perquisition.

Lors de son audition, l’homme a déclaré avoir généré un bénéfice de 10 000 euros depuis juin 2020 grâce à son trafic.

Il sera déféré mercredi au parquet du tribunal judiciaire de Lyon en vue de sa mise en examen pour détention, mise en vente d’articles pyrotechniques et travail dissimulé. Il sera ensuite jugé en comparution immédiate jeudi après-midi.

C’est un coup porté à un réseau de l’ombre qui gâche pourtant la vie quotidiennement des forces de l’ordre et des secours. Les tirs de mortiers d’artifice se multiplient dans les quartiers chauds de l’agglomération lyonnaise, sans qu’une réglementation puisse être correctement appliquée puisque comme cette interpellation le prouve, l’approvisionnement se fait souvent sous le manteau. En off, les autorités s'attendent d'ailleurs à des soirées animées à l'occasion du 14 juillet.