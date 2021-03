Nouvelles violences urbaines à Lyon : les policiers visés par des mortiers, plusieurs interpellations

En fin de journée, des violences se sont déroulées dans le 8e arrondissement de Lyon et sur la commune de Feyzin. Une voiture et des poubelles ont été brûlées dans la capitale des Gaules tandis que 5 autres véhicules ont notamment été réduits en cendres du côté de Feyzin. Dans la commune située au sud de Lyon, un incendiaire présumé a été interpellé grâce aux témoignages des riverains. Il aurait agi seul pour une raison encore inconnue.

Du côté du 8e arrondissement de Lyon, l’intervention rapide des forces de l’ordre a aussi permis l’interpellation de deux individus, alors en possession de jerricans d’essence d’après Le Progrès. Des vidéos prises lors des faits, et diffusées sur les réseaux sociaux, montrent également que les policiers ont été visés par des tirs de mortiers. De nombreux restes de ces feux d’artifices étaient encore présents sur le bitume ce mercredi vers 20h alors que le quartier Mermoz était quadrillé par de nombreux équipages. Selon nos informations, un bus TCL de la ligne C15 a également été impacté par un projectile sans faire de blessé.

Le calme est rapidement revenu dans les deux zones touchées par ces violences urbaines, notamment grâce à l’appui de gendarmes mobiles et d’un hélicoptère. Ces nouvelles violences font suite aux événements de la semaine dernière. Pour rappel, le quartier de la Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon, Rillieux-la-Pape et enfin Bron avaient connu des soirées marquées par de multiples dégradations et affrontements avec la police.

J.D.