OL : Mohamed El Arouch signe son premier contrat professionnel

L'OL a annoncé ce jeudi matin de la signature du premier contrat professionnel de Mohamed El Arouch. Il s'est engagé avec le club lyonnais jusqu'en 2024. Il est le premier joueur de la génération 2004 à devenir pro.

"Je suis très ému et très fier de signer ce premier contrat professionnel avec l’OL. C’est un rêve qui devient réalité. A moi désormais de poursuivre mes efforts et de travailler très dur pour atteindre mon objectif un jour : gagner ma place et jouer avec l’équipe professionnelle", a déclaré le joueur de 17 ans lors de sa signature.

Mohamed El Arouch a intégré l'académie de l'OL en 2017 en provenance du SC Orange. Il avait ensuite intégré la Pro 2 la saison passée, mais aussi disputé deux rencontres de National 2. Cette saison, il a joué contre Villefranche et Wolfsbourg en amical.