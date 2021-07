Près de Lyon : un parachutiste perd le contrôle, survole l'A46 et finit sa course sur le parking d'un hôtel

Un parachutiste a perdu le contrôle de sa voile, ce lundi en fin d'après-midi, près de l'aérodrome de Corbas. Il été aperçu en train de survoler l'A46. Des témoins nous ont confiés l'avoir vu passer au-dessus de l'autoroute à très basse altitude. Le parachutiste est parvenu à éviter un atterrissage forcé sur la rocade, et a terminé sa course sur le poteau d'un parking d'un hôtel de Corbas. Sa voile s'est prise dans un lampadaire et le parachutiste a pu regagner la terre ferme après une belle frayeur.