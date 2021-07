Lyon : la mairie du 1er arrondissement révèle le nom du nouvel occupant du Lavoir Public

Ce mercredi après-midi, la mairie du 1er arrondissement de Lyon a révélé le nom de l'association choisie pour occuper le Lavoir Public, situé 4 impasse Flesselles. Dès septembre prochain, l'association "Le La(Voir au Public)" portée par Antonin Burg, Zoé Escudé et Olivier Vanhee "accompagnera des artistes dans leurs créations avec des périodes de résidence et créera des liens avec de nombreux partenaires (structures associatives type centres sociaux, établissements scolaires, EHPAD, etc.) pour toucher un public hétérogène, en particulier les personnes habituellement éloignées de la culture".

Huit candidats avaient répondu à l'appel à projets de la mairie du 1er en février dernier. Si "Le La(Voir au Public)" l'a emporté, c'est parce qu'elle promet un "projet axé sur l'art et l'inclusion, (...) créatif et solidaire" mais aussi de "lutter contre les discriminations" et de "respecter l'environnement". Le tiercé gagnant aux yeux des écologistes.

L'animation du Lavoir Public durera un an et peut être reconduite deux fois par la mairie.

Des travaux d'assainissement du local des pentes sont programmés cet été, avant l'ouverture au public les 18 et 19 septembre à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine.