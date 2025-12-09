Faits Divers

Lyon : deux hommes interpellés à la Guillotière après la découverte d’une cache d’armes

Lyon : deux hommes interpellés à la Guillotière après la découverte d’une cache d’armes
Lyon : deux hommes interpellés à la Guillotière après la découverte d’une cache d’armes - LyonMag

Une intervention en appelle parfois une autre, surtout à la Guillotière.

Appelés aux alentours de 20h30 pour une rixe survenue dans le secteur Gabriel-Péri sur fond de trafic de tabac de contrebande, les agents de la brigade spécialisée de terrain (BST) découvrent sur place deux hommes légèrement blessés, l’un touché à l’oreille, l’autre au ventre.

Dans la foulée, les policiers décident d’intensifier leurs patrouilles dans le périmètre. Un choix rapidement fructueux : grâce à la vidéosurveillance, une cache d’armes est repérée. À l’intérieur, les forces de l’ordre retrouvent notamment des couteaux, des chaînes, des bombes lacrymogènes et des matraques télescopiques.

Cette découverte conduit à l’interpellation, vers 21h30 rue Paul-Bert, de deux suspects de nationalité algérienne, précise le Progrès. Âgés d’une vingtaine d’années, ils ont été arrêtés pour port d’arme prohibé et placés immédiatement en garde à vue.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Francois Legogoloi le 09/12/2025 à 17:06

On en fait tout un plat... Savez vous que les décès par jets de pierres et de lance a pointes de Silex ont diminuées de 95% depuis le néolithique ?

Signaler Répondre
avatar
la place des terreaux le 09/12/2025 à 16:46

chronique d'une ville ordinaire

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 09/12/2025 à 16:43

quelle surprise

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.