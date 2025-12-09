Lyon : deux hommes interpellés à la Guillotière après la découverte d’une cache d’armes

Appelés aux alentours de 20h30 pour une rixe survenue dans le secteur Gabriel-Péri sur fond de trafic de tabac de contrebande, les agents de la brigade spécialisée de terrain (BST) découvrent sur place deux hommes légèrement blessés, l’un touché à l’oreille, l’autre au ventre.

Dans la foulée, les policiers décident d’intensifier leurs patrouilles dans le périmètre. Un choix rapidement fructueux : grâce à la vidéosurveillance, une cache d’armes est repérée. À l’intérieur, les forces de l’ordre retrouvent notamment des couteaux, des chaînes, des bombes lacrymogènes et des matraques télescopiques.

Cette découverte conduit à l’interpellation, vers 21h30 rue Paul-Bert, de deux suspects de nationalité algérienne, précise le Progrès. Âgés d’une vingtaine d’années, ils ont été arrêtés pour port d’arme prohibé et placés immédiatement en garde à vue.