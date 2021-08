Lyon : la députée Anissa Khedher signe une tribune anti corrida

La députée du Rhône Anissa Khedher s’est alliée à 34 autres parlementaires pour signer une tribune anti corrida dans les colonnes du Journal du Dimanche. "Il n’est pas de démonstration plus évidente de maltraitances exercées sur des animaux que le spectacle donné dans les arènes, mettant en scène la persécution d’un taureau désorienté et sa mise à mort, après capitulation, sans étourdissement préalable", ont-ils déclaré à l’unisson.

Cette tribune paraît quelque temps après la diffusion par la Fondation Brigitte Bardot des images d’une corrida organisée dans le Gard le 14 juillet dernier. On y assiste à la mort de six bovidés sous les olé de centaines d’aficionados. "Ces images insoutenables parlent d’elles-mêmes et doivent trouver un écho auprès des décideurs politiques", ont dénoncé Anissa Khedher et ses collègues dans le JDD.

Tous demandent une chose : "l’interdiction des spectacles mettant en scène la torture et la mise à mort d’animaux".