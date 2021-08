Léo Dubois nommé capitaine de l'OL

Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a choisi de placer sa confiance en Léo Dubois pour porter le brassard de capitaine. Le latéral droit français succède donc à Memphis Depay parti pour Barcelone. Il devrait endosser ce rôle de meneur d’hommes durant toute la saison qui commencera ce samedi face à Brest.

"J’ai parlé avec les autres membres de mon staff qui sont là depuis plus longtemps, Léo est le nom qui est le plus ressorti", a précisé le tacticien. Par ailleurs, en cas d’absence de Dubois, ce sont respectivement Moussa Démbélé et Houssem Aouar qui le remplaceront.

"C’est une satisfaction. Il y a des responsabilités à prendre. J’aime ce genre de défi et je suis très heureux de pouvoir apporter au groupe, mais je n’oublie pas mon rôle sur le terrain avant tout", a déclaré un Léo Dubois souriant.