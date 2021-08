Un nouveau périmètre d’interdiction de manifestation dans le centre de Lyon ce samedi

La préfecture du Rhône vient de communiquer un nouveau périmètre d’interdiction de manifestation pour ce samedi après-midi. Ce dernier englobe une large partie de la Presqu’Île, notamment toutes les grandes artères commerçantes (République, Victor Hugo, Edouard-Herriot, Brest, Jacobin, Carnot).

Cependant, les places des Terreaux, Bellecour et Antonin-Poncet sont bien exclues du périmètre, contrairement aux quais du 5e arrondissement. Le cortège déclaré devra donc s’arrêter sur la plus grande place de Lyon et non pas devant le Palais des 24 colonnes, comme cela était prévu.

En établissant cette interdiction, le préfet Pascal Mailhos souhaite prévenir d'éventuels rassemblements illégaux, souvent sources de violences. L’arrêté sera de vigueur de 12h à 21h.